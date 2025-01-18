Осужденный за коррупцию командующий армией ПВО просит отправить его на СВО

Экс-командующего 1-й армией ПВО Москвы Константина Огиенко приговорили к восьми годам колонии и лишили генеральского звания. Он не собирается обжаловать приговор и будет просить отправить его в зону проведения СВО даже простым солдатом, заявил его адвокат. Огиенко и командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий за взятку в 30 млн рублей планировали передать под застройку земли Минобороны в Подмосковье.