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На Солнце произошли две сильные вспышки

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Источник: БЕЛТА

«17 января в 5.11 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N06W24) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 16 минут. В 6.20 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3961 (S11E44) — вспышка M1.2 продолжительностью 28 минут», — говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышки класса М не происходили на Солнце с 11 января.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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