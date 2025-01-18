Шутка эволюции. Учёные разрешили давний спор о курице и яйце

В этом смысле можно однозначно считать, что в природе сначала появилось яйцо, подчеркнули учёные. Они пояснили, что первые яйца были не такими, как птичьи, — они находились не в скорлупе: их с незапамятных времён и по сей день откладывают обитатели океанов. К примеру, яйца акул хранятся в особых мягких структурах, которые называют «русалочьими кошельками». А первые яйца со скорлупой стали откладывать динозавры, рассказали исследователи.