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Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях

Угрозу атаки беспилотников объявили в Смоленской и Воронежской областях России. Об этом сообщили местные губернаторы.

Источник: Life.ru

«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — предупредил земляков Василий Анохин.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал в телеграм-канале Александр Гусев.

Жителей просят не приближаться к обломкам летательных аппаратов при их обнаружении и информировать об их местоположении экстренные службы по телефону 112.

Ранее о возгорании на территории промышленного объекта в городе Людиново сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Тушением пожара уже занимаются экстренные службы.