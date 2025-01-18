Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях

«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — предупредил земляков Василий Анохин.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал в телеграм-канале Александр Гусев.
Жителей просят не приближаться к обломкам летательных аппаратов при их обнаружении и информировать об их местоположении экстренные службы по телефону 112.
Ранее о возгорании на территории промышленного объекта в городе Людиново сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Тушением пожара уже занимаются экстренные службы.