Боевые самоделки. Что такое «Кулибин клуб» и как он помогает фронту

В данный момент полигонные испытания прошло более 300 различных изделий, 80 из них уже поставляются на фронт. Одним из самых удачных изобретений стали дроны на оптоволоконном кабеле — на ЛБС их поставлено более 3000 штук. Всего в подразделения удалось поставить более 100 тысяч изделий от «народного ОПК». Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре 2024 года сказал про такие малые КБ: «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и “Народный фронт” многое сделали, чтобы раскрыть потенциал “народного ОПК”. Расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей новых образцов, на постоянной основе работает технический совет, по решению которого в короткие сроки организуются поставки наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и “Народного фронта”.