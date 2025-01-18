Дуров пообещал французским следователям ужесточить модерацию в Telegram

Допросы проходили в декабре прошлого года. На них Дуров уверил, что улучшит меры модерации. По его словам, каждый месяц соцсеть удаляет от 15 до 20 миллионов учётных записей за нарушение законов. Проблему контента, нарушающего законодательство, он считает общей для всех подобных платформ, а не только для Telegram.