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Коммунальной аварией в Советске занялась прокуратура

В Калининградской области прокуратура города Советска проводит проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения жилых домов и социальных объектов: ночью на участке магистрального трубопровода произошел аварийный разрыв труб, что привело к отключение теплоснабжения 22 зданий, включая школу и больницу.

Сейчас теплоснабжение всех домов и учреждений восстановлено.

Прокуратура организует проверочные мероприятия для принятия мер прокурорского реагирования по результатам проверки.

ЖКХ