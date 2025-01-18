Коммунальной аварией в Советске занялась прокуратура

В Калининградской области прокуратура города Советска проводит проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения жилых домов и социальных объектов: ночью на участке магистрального трубопровода произошел аварийный разрыв труб, что привело к отключение теплоснабжения 22 зданий, включая школу и больницу.