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МВД поможет получить российский паспорт латвийцу, служащему в зоне СВО

Гражданин Латвии служит командиром роты «Буревестник».

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел России готово оказать помощь гражданину Латвии, который служит командиром роты «Буревестник» в зоне специальной военной операции, в получении российского гражданства. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД России окажут содействие в урегулировании правового статуса латвийского гражданина, который столкнулся с трудностями в России. В соответствии с действующим законодательством, иностранцы, заключившие контракт с Министерством обороны России на срок не менее одного года, имеют право подать заявление на получение гражданства без дополнительных условий и без необходимости предоставления вида на жительство.

Волк отметила, что, учитывая, что доброволец является гражданином недружественного государства и проходит службу в зоне специальной военной операции, профильные специалисты ведомства готовы помочь ему в скорейшем решении вопроса о получении гражданства. В качестве первого шага будет оформлено разрешение на временное проживание в России.

Она также подчеркнула, что на период рассмотрения заявления срок пребывания гражданина в России будет продлен, и при необходимости ему может быть предоставлено временное убежище на территории страны.

Ранее стало известно, что семья староверов, переехавшая в приморский город Дальнереченск из Бразилии, получила российское гражданство. В Приморском крае уже проживают 54 семьи староверов, приехавших из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран.