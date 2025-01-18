МВД поможет получить российский паспорт латвийцу, служащему в зоне СВО

Сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД России окажут содействие в урегулировании правового статуса латвийского гражданина, который столкнулся с трудностями в России. В соответствии с действующим законодательством, иностранцы, заключившие контракт с Министерством обороны России на срок не менее одного года, имеют право подать заявление на получение гражданства без дополнительных условий и без необходимости предоставления вида на жительство.