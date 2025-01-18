Его знали многие: известный приморец скончался в Москве

Известный журналист Олег Паденко умер в Москве. С середины 60-х годов он трудился на приморском радио и телевидении. Ему было 85 лет.
Практически вся карьера Олега Александровича прошла в Приморском крае. Он родился 3 октября 1939 года во Владивостоке, тут же учился в школах. В 1965 году окончил факультет радиоэлектроники и телевидения ДВГУ по специальности «Радио, телевидения и связи (РТС)».
«Я начинал в “Тихом океане” (радиостанции — прим. ред.) после ДВГУ в 1965 году. Славные были времена, прекрасные журналисты», — вспоминал позже сам Олег Паденко.
Потом он работал в филиале Гостелерадио, был корреспондентом на федеральных ТВ-каналах ОРТ и «Первом». Многим зрителям запомнились его сюжеты на морскую тематику и о красотах Приморского края.
В последние годы, после переезда в Москву, Олег Паденко, как член Союза журналистов России и заслуженный работник культуры РФ, вёл общественную деятельность. В частности, входил в состав жюри конкурса журналистских работ «Выход есть». Это мероприятие было организовано для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.