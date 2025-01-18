Его знали многие: известный приморец скончался в Москве

Практически вся карьера Олега Александровича прошла в Приморском крае. Он родился 3 октября 1939 года во Владивостоке, тут же учился в школах. В 1965 году окончил факультет радиоэлектроники и телевидения ДВГУ по специальности «Радио, телевидения и связи (РТС)».