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В Тульской области власти объявили опасность атаки БПЛА

Власти призвали жителей и гостей региона сохранять бдительность.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области объявлено предупреждение о возможной угрозе атаки беспилотников, о чем сообщили в Telegram-канале регионального министерства безопасности.

В опубликованном в 0:44 по московскому времени сообщении говорится об опасности использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Властями было рекомендовано местным жителям и гостям области сохранять повышенную осторожность и внимательность.

Ранее в Брянской области силами ПВО были уничтожены еще два беспилотника самолетного типа.