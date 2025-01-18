Как связаны «болтанка» в самолетах и дефицит льда в Байкале

«Была такая “болтанка”, пока летели!» Мало кто из нас сам не жаловался после приземления очередного рейса в аэропорту или не слышал подобных жалоб от других. «Боковой ветер», — иногда говорят авиаэксперты, объясняя уже не турбулентность, а сложности при посадке. Неожиданно, но о том, почему так происходит, irk.aif.ru рассказали климатологи.
«Болтанка» в самолётах — не просто так.
"Как климатолог я могу сказать, что все замечают рост температуры воздуха, и мало кто вспоминает об общей циркуляции воздушных потоков, — говорит старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии Института географии СО РАН Ольга Осипова. — Я не берусь говорить, что происходит что-то уникальное, было уже. Но в северном полушарии, начиная с 1899 года, сменилось три циркуляционные эпохи. Объясняю. Смена таких эпох — это ситуация, когда преобладает какой-то перенос воздушных масс.
Например, в нашем северном полушарии он обычно идёт с запада на восток. Это ощущает каждый, кто когда-либо летал в Москву из Сибири. Если летишь в столицу, в воздухе находишься больше времени, чем когда возвращаешься назад. Это следствие сопротивления воздушных потоков — они «замедляют» самолёт или ускоряют, примерно на час. А если циркуляция с севера на юг или с юга на север, это усиливает турбулентность. «Болтанка» в самолётах растёт".
У Бога за пазухой.
В сибирском секторе северного полушария потоки меняли направление 5 раз за 150 лет. Это куда чаще.
«Сибирь с 2006 года находится в эпохе меридиональной циркуляции. Это значит, потоки идут с юга на север. И совпали в этом со всем северным полушарием. Это привело к тому, что атмосфера становится вообще неустойчивой, климатическая система разбалансировку получила. Поэтому и такая погода в январе стоит на Байкале (у озера сейчас очень тепло — бывает около нуля, и процесс ледообразования идет медленно — Прим. ред.), в центре континента. Раньше говорили, что это у чёрта на куличках, а теперь — у Бога за пазухой. Есть, конечно, и неудобства — климат резко-континентальный, все океаны далеко и воздушные оттуда доходят редко. Но метко! Но сейчас атлантический воздух с Тихого океана у нас просто “поселился”, а вместе с ним — потепление и осадки. В этом году привычный сибирский антициклон, который приносит с собой солнечную морозную погоду, всё не может сформироваться».
Для сибиряков это, казалось бы, всего лишь означает мягкую и комфортную зиму. Но не только.
Ольга Осипова напомнила о том, что глобальное потепление продолжается, а главной особенностью его является как раз повышение глобальной температуры на планете. И это не проходит бесследно.
«Допустим, за последние 30 лет скорость повышения уровня моря выросла в три раза, — рассказывает Ольга Осипова. — Кажется, немного? Дело в том, что если такими темпами всё будет продолжаться, то уже к 2050 году уже очень многие лишатся своих домов, своего жилища. Произойдёт затопление прибрежных и островных территорий. И на Байкал это влияет тоже. А ещё в нашей огромной северной стране потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем везде. И наш регион в этом не отстаёт».
Это несёт с собой неустойчивость климата.
«Не хочу вас пугать, но меридиональная циркуляция воздуха в Сибири остаётся, — заключает Ольга Осипова. — А это значит, что климатические качели будут нормой. И морозы ещё будут. Кстати, вообще с 1998 года с завидной регулярностью на Байкале самым холодным месяцем становится уже не январь, а февраль».