Как связаны «болтанка» в самолетах и дефицит льда в Байкале

«Сибирь с 2006 года находится в эпохе меридиональной циркуляции. Это значит, потоки идут с юга на север. И совпали в этом со всем северным полушарием. Это привело к тому, что атмосфера становится вообще неустойчивой, климатическая система разбалансировку получила. Поэтому и такая погода в январе стоит на Байкале (у озера сейчас очень тепло — бывает около нуля, и процесс ледообразования идет медленно — Прим. ред.), в центре континента. Раньше говорили, что это у чёрта на куличках, а теперь — у Бога за пазухой. Есть, конечно, и неудобства — климат резко-континентальный, все океаны далеко и воздушные оттуда доходят редко. Но метко! Но сейчас атлантический воздух с Тихого океана у нас просто “поселился”, а вместе с ним — потепление и осадки. В этом году привычный сибирский антициклон, который приносит с собой солнечную морозную погоду, всё не может сформироваться».