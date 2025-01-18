Неделя с AmurMedia: кадры решают всё, новые нацпроекты, болеем за наших и тигры в клетке

«Лучшим молодым журналистом» года стала замредактора ИА AmurMedia Любовь Ахремцова.
Накануне в России праздновали День российской печати. Глава региона Дмитрий Демешин отметил лучших представителей медиаотрасли Хабаровского края в ходе торжественного приёма, сообщает ИА AmurMedia.
Служить, нельзя отдыхать: почему пенсионер из Хабаровска отправился в зону СВО.
Александру С. в этом году исполнилось 67 лет. За плечами у него служба в полиции, где он прошел путь от помощника участкового до начальника конного подразделения. В 90-е годы он не только патрулировал улицы, но и выполнял опасные задачи, ловя контрабандистов и обеспечивая порядок в родном городе Хабаровске. Впоследствии он продолжил карьеру в должности судебного пристава, оставаясь верным своему призванию. За многолетнюю службу был удостоен звания ветерана войск внутреннего правопорядка. Казалось бы, впереди его ожидал заслуженный отдых в кругу семьи. Однако в 65 лет он принял неожиданное решение — отправиться в зону специальной военной операции. О причинах этого непростого выбора он рассказал корреспонденту ИА AmurMedia Кристине Полозовой.
Арендный дом сдали в эксплуатацию в Хабаровске.
В Хабаровске под программу «Доступное арендное жилье в ДФО» построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Его заселение начнется во втором квартале 2025 года. Напомним, программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Всего на Дальнем Востоке планируется построить не менее 10 тысяч таких квартир, из них около 2,4 тысяч — в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia.
Конфликтного тигра отловили в Хабаровском крае.
Сегодня ночью сотрудниками службы по охране животного мира в поселке Корфовский Хабаровского района отловлена «конфликтная» тигрица, сообщает ИА AmurMedia.
Дмитрий Демешин представил и.о. министра образования Хабаровского края.
Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2023», участник Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ, реализуемой Президентской академией совместно с Центром знаний «Машук» при поддержке Министерства просвещения России, Алексей Мокрушин назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.
Тигра с травмой лапы и без клыков отловили в Хабаровском крае.
15 января в селе Князе-Волконское Хабаровского района сотрудниками управления охотничьего хозяйства и службы по охране животного мира отловлен «конфликтный» тигр, сообщает ИА AmurMedia.
Более 15 млрд рублей направят из федерального бюджета на новые нацпроекты в Хабаровском крае.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки в Москву провел рабочую встречу с генеральным директором АНО «Национальные приоритеты» Софией Малявиной, сообщает ИА AmurMedia.
В 100 лучших фото России вошла фотография из Хабаровска.
Нейросеть проанализировала 6 млн фотографий, которые пользователи добавили в 2ГИС (0+) за 2024 год. Искусственный интеллект выбрал 100 лучших снимков городов, архитектуры и природы, сообщает ИА AmurMedia.
Нового директора назначили в хабаровском «СКА-Нефтянике».
Решением Попечительского совета Клуба новым директором ХК «СКА-Нефтяник» назначен Вадим Фёдорович Кригер, сообщает ИА AmurMedia.
УФСБ задержало жительницу Хабаровска за сотрудничество с представителями разведки Украины.
Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы г. Хабаровска, которая, инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества, на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины. Жительница краевой столицы намеревалась оказывать им помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а именно в сборе сведений в отношении сотрудников правоохранительных органов, объектов гражданской и военной инфраструктуры, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
17 лет лишения свободы получил хабаровчанин за госизмену.
Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего хабаровчанина. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), и ч. 1 ст. 30, ч.1 ст. 223 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов), сообщает ИА AmurMedia.
Впервые за 9 лет хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл на своём льду «Енисею».
В матче чемпионата России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» обыграл хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 8:4. Уже на первой минуте гости открыли счет, и весь матч хозяева выступали в роли догоняющих, сообщает ИА AmurMedia.
Нового директора назначили в Дальневосточный филиал Президентской академии (РАНХиГС).
Губернатор Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александром Ефремовым, который представил главе региона нового директора Дальневосточного филиала Президентской академии (РАНХиГС). Назначение на эту должность 13 января 2025 года получил Евгений Меркулов, сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровский «Амур» вырвал победу у казанского «Ак Барса».
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» в повторном матче обыграл казанский «Ак Барс». Игра завершилась со счётом 4:5, сообщает ИА AmurMedia.