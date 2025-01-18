Неделя с AmurMedia: кадры решают всё, новые нацпроекты, болеем за наших и тигры в клетке

Александру С. в этом году исполнилось 67 лет. За плечами у него служба в полиции, где он прошел путь от помощника участкового до начальника конного подразделения. В 90-е годы он не только патрулировал улицы, но и выполнял опасные задачи, ловя контрабандистов и обеспечивая порядок в родном городе Хабаровске. Впоследствии он продолжил карьеру в должности судебного пристава, оставаясь верным своему призванию. За многолетнюю службу был удостоен звания ветерана войск внутреннего правопорядка. Казалось бы, впереди его ожидал заслуженный отдых в кругу семьи. Однако в 65 лет он принял неожиданное решение — отправиться в зону специальной военной операции. О причинах этого непростого выбора он рассказал корреспонденту ИА AmurMedia Кристине Полозовой.