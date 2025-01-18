Очередная школа начала разрушаться в Новом Владивостоке

Что касается школы № 1 в Вольно-Надеждинском, то, несмотря на возбуждённое уголовное дело, вмешательство прокуратуры и самого Бастрыкина, здание так и не признали аварийным, и родители опасаются отпускать детей учиться в это здание. Большинство перевело детей в другие школы района или на домашнее обучение. Прокуратура требует у районной администрации обеспечить муниципалитету достаточное количество школ — мощность имеющихся учреждений решительно не соответствует реальной численности детей школьного возраста, проживающих в Надеждинском районе.