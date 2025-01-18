Очередная школа начала разрушаться в Новом Владивостоке

В социальных сетях была распространена информация от матери одного из учеников школы посёлка Новый: женщина прислала фото с трещиной возле потолка с указанием, что фото сделано в школе № 6 возле кабинета № 32. Фото сопровождалось риторическим вопросом: «Почему мы должны учиться и молиться, чтобы школа не рухнула?».
Эта информация привлекла прокуратуру. Пока было проведено лишь «визуальное комиссионное обследование» здания школы 1983 года постройки. Наличие трещин на втором этаже подтвердилось, их происхождение и существенность следует оценить профильным специалистам, для этого школа уже заключила муниципальный контракт на проведение технического обследования помещений. Такую прыть руководство учреждения проявило, увы, лишь после вынесения решения суда по иску прокурора Надеждинского района о возложении на школу обязанности оценить состояние конструкций с привлечением специалистов.
Ученики по решению директоры переведены на дистанционный режим обучения. В лучшем случае уроки вернут в привычный очный формат, когда будет получено решение комиссии о том, что трещины в здании носят «косметический» характер, рисков обрушения нет.
Напоминаем, недавно обрушение произошло в школе Владивостока № 72 (в удалённом районе бухты Емар). Потолок и элементы фасада рухнули в помещении бассейна 12 января. Это было воскресенье, занятий не было, так что обрушение обошлось без жертв. Экспертизу уже провели — обрушение кровли в спортивном корпусе не несет опасности для конструкции учебного корпуса и учащихся, очные занятия возобновят на следующей неделе.
Что касается школы № 1 в Вольно-Надеждинском, то, несмотря на возбуждённое уголовное дело, вмешательство прокуратуры и самого Бастрыкина, здание так и не признали аварийным, и родители опасаются отпускать детей учиться в это здание. Большинство перевело детей в другие школы района или на домашнее обучение. Прокуратура требует у районной администрации обеспечить муниципалитету достаточное количество школ — мощность имеющихся учреждений решительно не соответствует реальной численности детей школьного возраста, проживающих в Надеждинском районе.