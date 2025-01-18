Фёдоров вспомнил, как попал в Книгу рекордов Гиннеса с космической зарплатой в «Детройте» в 1998 году

Ныне главный тренер московского ЦСКА вспомнил, что в то время подписал предварительное соглашение с «Каролиной» и у «Детройта» была неделя, чтобы повторить условия контракта. В итоге Фёдоров стал игроком «Ред Уингз», с которым и выиграл три Кубка Стэнли.