Фёдоров вспомнил, как попал в Книгу рекордов Гиннеса с космической зарплатой в «Детройте» в 1998 году

«Зарплата — 2 миллиона. Подписной бонус — 14 миллионов, 12 — за выход в финал, где обыграли “Филадельфию”. Я мог подзабыть детали. Но вы загляните в Книгу рекордов Гиннесса, там всё зафиксировано», — поделился хоккеист в беседе со «Спорт-Экспрессом».
Ныне главный тренер московского ЦСКА вспомнил, что в то время подписал предварительное соглашение с «Каролиной» и у «Детройта» была неделя, чтобы повторить условия контракта. В итоге Фёдоров стал игроком «Ред Уингз», с которым и выиграл три Кубка Стэнли.
Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин официально стал самым высокооплачиваемым голкипером в НХЛ. По новому восьмилетнему соглашению россиянин заработает 92 миллиона долларов.