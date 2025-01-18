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Фёдоров вспомнил, как попал в Книгу рекордов Гиннеса с космической зарплатой в «Детройте» в 1998 году

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров рассказал, как всего за два месяца в 1998 году заработал 28 миллионов долларов, выступая за «Детройт Ред Уингс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Зарплата — 2 миллиона. Подписной бонус — 14 миллионов, 12 — за выход в финал, где обыграли “Филадельфию”. Я мог подзабыть детали. Но вы загляните в Книгу рекордов Гиннесса, там всё зафиксировано», — поделился хоккеист в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Ныне главный тренер московского ЦСКА вспомнил, что в то время подписал предварительное соглашение с «Каролиной» и у «Детройта» была неделя, чтобы повторить условия контракта. В итоге Фёдоров стал игроком «Ред Уингз», с которым и выиграл три Кубка Стэнли.

Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин официально стал самым высокооплачиваемым голкипером в НХЛ. По новому восьмилетнему соглашению россиянин заработает 92 миллиона долларов.