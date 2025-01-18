Экс-футболист «Локомотива» Кварацхелия перешел из «Наполи» в «ПСЖ»

Официальная сумма трансфера не раскрыта, но согласно слухам, она составила 70 миллионов евро. Кварацхелия присоединился к «Наполи» из «Динамо» (Батуми) в 2022 году и стал чемпионом Италии. В текущем сезоне он забил пять мячей в 19 играх. Ранее Кварацхелия также играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».