Экс-футболист «Локомотива» Кварацхелия перешел из «Наполи» в «ПСЖ»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ранее играющий за «Наполи», заключил контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен».
Согласно информации, размещенной на официальном сайте парижан, 23-летний вингер подписал соглашение, действующее до июня 2029 года. Кварацхелия будет носить номер 7, который до недавнего времени был занят звездой клуба Килианом Мбаппе.
Официальная сумма трансфера не раскрыта, но согласно слухам, она составила 70 миллионов евро. Кварацхелия присоединился к «Наполи» из «Динамо» (Батуми) в 2022 году и стал чемпионом Италии. В текущем сезоне он забил пять мячей в 19 играх. Ранее Кварацхелия также играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
Ранее королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила об увольнении Доменико Тедеско с должности главного тренера национальной команды.