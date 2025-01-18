В Татышев-парке продлили время работы ледового городка по просьбам красноярцев

В Татышев-парке продлили время работы ледового городка в выходные 18 и 19 января. Он откроется не в 12, а в 10 часов. Покататься с горок и полюбоваться фигурами изо льда можно будет до 22 часов.
В пресс-службе парка пояснили, что такое решение было принято по многочисленным просьбам красноярцев, которые хотят провести теплые субботу и воскресенье за развлечениями на свежем воздухе. Для сравнения: в будни они могут это сделать с 12 до 20 часов. По данным портала Gismeteo, 18 января температура воздуха будет держаться в пределах от −1 до −1, а 19 января — от −5 до −6.
В понедельник, 20 января, ледовый городок закроется на традиционный технический день, во время которого специалисты будут приводить в порядок сооружения после наплыва посетителей, и доступ на них будет закрыт.