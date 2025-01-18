В Татышев-парке продлили время работы ледового городка по просьбам красноярцев

В пресс-службе парка пояснили, что такое решение было принято по многочисленным просьбам красноярцев, которые хотят провести теплые субботу и воскресенье за развлечениями на свежем воздухе. Для сравнения: в будни они могут это сделать с 12 до 20 часов. По данным портала Gismeteo, 18 января температура воздуха будет держаться в пределах от −1 до −1, а 19 января — от −5 до −6.