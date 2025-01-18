Авария лишила дома в Комсомольске-на-Амуре воды перед выходными

В Комсомольске-на-Амуре произошла авария на водопроводе, оставившая без водоснабжения несколько многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своём Telegram-канале.
ЧП произошло вечером в пятницу, 17 января, в районе дома № 7 на улице Севастопольской. В магистральной трубе образовалась течь, из-за чего вода частично попала на проезжую часть. Сотрудники Горводоканала оперативно прибыли на место и перекрыли водоснабжение — для устранения аварии пришлось отключить от коммунального удобства десять жилых домов.
«Место повреждения водопровода установлено, но ремонт осложняется его расположением под газовой трубой. Технические решения согласованы с газовой службой, представители которой работают на месте происшествия», — отметил Заплутаев.
Ремонтные работы начались в ночное время и будут проводиться до полного восстановления водоснабжения. Для жителей организован подвоз воды. Все действия коммунальных и аварийных служб скоординированы, принимаются меры для скорейшей нормализации обстановки.