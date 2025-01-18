Авария лишила дома в Комсомольске-на-Амуре воды перед выходными

ЧП произошло вечером в пятницу, 17 января, в районе дома № 7 на улице Севастопольской. В магистральной трубе образовалась течь, из-за чего вода частично попала на проезжую часть. Сотрудники Горводоканала оперативно прибыли на место и перекрыли водоснабжение — для устранения аварии пришлось отключить от коммунального удобства десять жилых домов.