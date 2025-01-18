В Британии опубликовали выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера

Юнити приехала в Мюнхен в 1934 году для изучения языка, но втайне мечтала о встрече с Гитлером. Последний раз она писала в дневнике 3 сентября 1939 года. Огорчённая началом войны между Англией и Германией, она попыталась покончить с собой в парке Мюнхена, но выжила. Позже она вернулась в Великобританию и умерла в 1948 году в возрасте 33 лет.