В Приморье инвалиду отказали в получении протеза

В Приморском крае мужчина подал заявление в Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с просьбой предоставить протез бедра с учетом его индивидуальных особенностей. Однако фонд отказал инвалиду, указав на высокую стоимость. Прокуратура приняла меры и обратилась в суд с целью восстановления прав инвалида на получение протеза, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.
Прокурор Первомайского района Владивостока инициировал судебное разбирательство, требуя обязать фонд предоставить необходимое реабилитационное средство.
Суд, учитывая представленные доказательства, удовлетворил исковые требования прокурора. Контроль за исполнением решения суда, после его вступления в законную силу, будет осуществляться прокуратурой.
«Исполнение решения суда, после его вступления в законную силу, поставлено в ведомстве на контроль», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по обращению жительницы Приморья о нарушении прав её 11-летнего сына-инвалида. По словам женщины, мальчик уже более двух лет не получает положенные по закону технические средства реабилитации, включая прогулочную и домашнюю кресла-коляски, а также ортопедические устройства.