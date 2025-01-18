В Приморье инвалиду отказали в получении протеза

Напомним, что ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по обращению жительницы Приморья о нарушении прав её 11-летнего сына-инвалида. По словам женщины, мальчик уже более двух лет не получает положенные по закону технические средства реабилитации, включая прогулочную и домашнюю кресла-коляски, а также ортопедические устройства.