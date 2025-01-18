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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 января 2025

До −7 градусов ожидается в Иркутске 18 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 18 января 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −5…-7 градусов, ветер 1−6 м/с.

Погода в Иркутске 18 января 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе шкала термометра опустится до −4…-9 градусов, а вот если солнце так и не выглянет из-за облаков, то до −13…-18. Вот что обещает погода в Иркутске 18 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат на Якоби в Иркутске с 9:30 до 11:30 19 января 2025. Речь идет об участке от дома № 10 до улицы Захарова. Связано это с проведением крестного хода в честь праздника Крещения.