Декабрь 2024 года стал самым теплым в РФ за всю историю наблюдений

Декабрь 2024 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений в России, как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что хотя не все регионы страны продемонстрировали рекордные температуры, в среднем по всем субъектам Федерации декабрь оказался аномально теплым. Особенно выделяются регионы Сибири и северного Дальнего Востока, такие как Магаданская область, Чукотка и север Якутии, где были зафиксированы многочисленные рекорды.
Вильфанд также уточнил, что в некоторых областях, таких как Калининградская область и Арктика, температура в декабре часто превышала нулевую отметку, что является крайне редким явлением. Это аномальное потепление вызывает серьезные вопросы о климатических изменениях и их последствиях для экосистемы и населения страны.
Ранее специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве в феврале ожидается выше климатической нормы. Она отметила, что точного прогноза погоды на февраль еще нет.