Декабрь 2024 года стал самым теплым в РФ за всю историю наблюдений

Он отметил, что хотя не все регионы страны продемонстрировали рекордные температуры, в среднем по всем субъектам Федерации декабрь оказался аномально теплым. Особенно выделяются регионы Сибири и северного Дальнего Востока, такие как Магаданская область, Чукотка и север Якутии, где были зафиксированы многочисленные рекорды.