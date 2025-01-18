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Какие трассы стали доступными сегодня?

С 18 января открыты ключевые автодороги в Восточном Казахстане и в области Абай, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

18 января 2025 года в 05:00 часов в Восточно-Казахстанской области в следующих автодорогах откроется движение:

  • «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6−166 (от с. Ушановское до г. Алтай);
  • «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1125−1191 (от поворота с. Предгорное до г. Шемонаиха).

18 января 2025 года в 06:30 часов в области Абай в следующих автодорогах откроется движение:

  • «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 1004−1087 (от с. Кокпекти до поворота с. Богас);
  • «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 910−1002 (от с. Калбатау до с. Кокпекти);

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.