Какие трассы стали доступными сегодня?

18 января 2025 года в 05:00 часов в Восточно-Казахстанской области в следующих автодорогах откроется движение:
- «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6−166 (от с. Ушановское до г. Алтай);
- «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1125−1191 (от поворота с. Предгорное до г. Шемонаиха).
18 января 2025 года в 06:30 часов в области Абай в следующих автодорогах откроется движение:
- «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 1004−1087 (от с. Кокпекти до поворота с. Богас);
- «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 910−1002 (от с. Калбатау до с. Кокпекти);
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