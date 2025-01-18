«Идол мосфильмовцев»: Ушедшего из жизни Линча окрестили путеводной звездой русского кино

«Русское кино было бы потеряно без обожаемого в России Линча. Он идол для мосфильмовцев и московской кинематографии. Настоящая путеводная звезда», — приводит слова Сокурова «Газета.ru».
Также мнение о потере легендарного сценариста выразил режиссёр Владимир Хотиненко. Он оценил смерть Линча как огромную утрату.
«Я словно родственника потерял», — прокомментировал Хотиненко.
Дэвид Линч, выдающийся режиссёр и сценарист из США, скончался на 79-м году жизни. Последние два года он боролся с эмфиземой лёгких. Он не мог обходиться без кислородной маски, а самостоятельно двигаться становилось всё труднее.