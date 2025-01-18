Страховые пенсии в России могут быть доиндексированы уже в этом месяце

В 2024 году инфляция в стране составила 9,52%. При этом с января 2025 года уже был произведён рост страховых пенсий на 7,3% для всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих. Эксперт пояснила, что дополнительная индексация будет проведена с учётом разницы между годовой инфляцией и предыдущим повышением.
«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведённой индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — заявила Бессараб в беседе с РИА «Новости».
Ранее россиянам объяснили правила наследования пенсионных накоплений родственников. По словам сенатора Ольги Епифановой, наследникам надо предъявить требование о выплате в установленный срок. Если этого не сделать, деньги наследуются на общих основаниях.