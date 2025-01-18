Маск: спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира

Спутниковая сеть Starlink, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска, стала доступной в государстве Тувалу, расположенном в Полинезии.
Таким образом, услуги Starlink теперь охватывают 120 стран мира.
О расширении сети сообщил Илон Маск в социальной сети X*, прокомментировав сообщение о подключении Тувалу к спутниковому интернету.
Starlink предоставляет широкополосный доступ к интернету, обеспечивая подключение в самых отдаленных уголках планеты.
Ранее китайские ученые смоделировали операцию по сближению и поражению 1400 спутников Starlink в течение рекордных 12 часов.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.