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Маск: спутниковая связь Starlink стала доступна в 120 странах мира

Спутниковая связь Starlink появилась в полинезийском государстве Тувалу.

Спутниковая сеть Starlink, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска, стала доступной в государстве Тувалу, расположенном в Полинезии.

Таким образом, услуги Starlink теперь охватывают 120 стран мира.

О расширении сети сообщил Илон Маск в социальной сети X*, прокомментировав сообщение о подключении Тувалу к спутниковому интернету.

Starlink предоставляет широкополосный доступ к интернету, обеспечивая подключение в самых отдаленных уголках планеты.

Ранее китайские ученые смоделировали операцию по сближению и поражению 1400 спутников Starlink в течение рекордных 12 часов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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