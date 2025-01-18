Во Владивостоке для омовения на Крещение будут доступны три купели

Доступными для жителей Владивостока на Крещение будут три места для традиционного омовения. Они расположены в разных местах краевого центра.
Ранее мы сообщали, что во Владивостоке для омовения организованы места возле Свято-Серафимовского мужского монастыря на острове Русский, а также клубом зимнего плавания «Косатка ДВ» на Спортивной Набережной.
Накануне жители сами оборудовали ещё одну купель на озере в районе поселка Соловей Ключ, в районе улицы Петра Карпова, 14.
Места для омовения в пригороде и на Набережной будут открыты для традиционного купания с позднего вечера 18 января до 2 часов ночи 19 января. На Русском — с 12:00 до 14:00 только 19 января. На острове Русский на это время будут ограничения для транспорта.
Во всех местам будут присутствовать сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и полиции.
«Просим граждан соблюдать правила безопасности при погружении в крещенскую купель», — отметили в главном управление МЧС России по Приморскому краю.
Также людям напоминают, что нельзя перед купанием употреблять спиртное, нырять вперед головой. Также врачи не рекомендуют совершать омовение людям с сердечными заболеваниями и при проблемах с дыхательными путями.
А вот «святую воду» можно набрать в крещенский сочельник 18 января, а также в сам праздник Крещения — 19 января. Вода на Крещение освящается в ночь на 19 января, ее можно набирать сразу после окончания службы. Для святой воды подойдет любая чистая тара. Освященную воду можно хранить до следующего Крещения.