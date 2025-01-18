В Семее выплатят компенсацию учителю, получившему перелом черепа

Сообщалось, что к оформлению новогодней ёлки на площади Семея привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов — сорвался с высоты и получил перелом черепа. По данному факту управление образования области Абай начало служебную проверку.
Комиссия завершила расследование и признала: несчастный случай связан с трудовой деятельностью, а вина работодателя — 100 процентов. Как объяснили в инспекции, отвечать будет юридическое лицо, то есть школа № 49, где работал учитель.
«По статье 156 — это нарушение правил охраны труда. Здесь вина работодателя установлена. Это юридическое лицо. Работника нет вины. Поэтому работодатель — юридическое лицо — будет выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и все расходы на лечение, если это на платной основе».
Наряжать новогоднюю ёлку 32-летний мужчина отправился по заданию директора. После случившегося ему удалили гематому и часть черепа. Сейчас педагог дома. Ему предстоит пластическая операция.
Ранее в акимате и гороно признали: использовали труд педагогов, чтобы украсить к празднику городскую площадь. Мол, в казне не нашлось дополнительных денег на монтаж и пришлось просить о помощи учителей. После ЧП руководителя отдела образования уволили.