В Семее выплатят компенсацию учителю, получившему перелом черепа

«По статье 156 — это нарушение правил охраны труда. Здесь вина работодателя установлена. Это юридическое лицо. Работника нет вины. Поэтому работодатель — юридическое лицо — будет выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и все расходы на лечение, если это на платной основе».