Штрафы за незарегистрированных питомцев выписывают в Приморье

Оказалось, что владелец у собаки всё-таки имеется, он объявился в процессе мероприятий по отлову. Однако просто так его владельцу уже не отдадут животное — так как у него не было при себе необходимых документов для составления протокола об административном правонарушении, животное отправили в приют. Владельцу придётся явиться в административную комиссию, а затем забрать питомца, оплатив расходы на её содержание в приюте и стерилизацию.