Штрафы за незарегистрированных питомцев выписывают в Приморье

Недавно в Уссурийске началось административное производство в отношении хозяина крупной собаки, отловленной в районе железнодорожной слободы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Уссурийского городского округа. Собаку изъяла с улицы бригада компании «Аристократ», подрядчика, с которым муниципалитет заключил договор на отлов безнадзорных животных.
Оказалось, что владелец у собаки всё-таки имеется, он объявился в процессе мероприятий по отлову. Однако просто так его владельцу уже не отдадут животное — так как у него не было при себе необходимых документов для составления протокола об административном правонарушении, животное отправили в приют. Владельцу придётся явиться в административную комиссию, а затем забрать питомца, оплатив расходы на её содержание в приюте и стерилизацию.
В соответствии с краевым законодательством, штраф за выпуск домашних животных на свободный выгул наказывается штрафом до 5 тысяч рублей (ст. 3.14 Закона Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ). Кроме того, владелец собаки нарушил и федеральное законодательство — статью 8.52 КоАП РФ о несоблюдении общих требований к содержанию животных. Собака оказалась не зарегистрирована в государственной ветеринарной системе «Хорриот», за это нарушение протокол составит представитель ветеринарного надзора.
С начала 2025 года административная комиссия рассмотрела уже девять дел в отношении владельцев животных, допустивших нарушения при нахождении питомцев в общественных местах. Регистрацию домашних животных в Приморье начали проверять с 9 января 2025 года. Региональный порядок регистрации питомцев определён постановлением краевого правительства от 14.06.2024 № 414-пп. Стоимость процедуры регистрации — от 500 рублей.
За самовыгул начали штрафовать уже в 2024 году. Во Владивостоке первый такой штраф выписали владельцу автостоянки. Её охраняли собаки, беспрепятственно бегавшие по территории стоянки и прилегающим участкам, пугая местных жителей. После вмешательства комиссии собакам пришлось оборудовать «рабочие места», посадив их на привязь.