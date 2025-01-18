Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем может подняться до 5 градусов тепла, а ночью опустится до −7 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, возможен снег. Днем температура воздуха будет в районе −6…-8 градусов, а ночью снизится до −17 градусов. Скорость ветра — 5,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидаются дождь и снег. В дневное время столбики термометров могут подняться до 5 градусов тепла, а ночью опустятся до −1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.