Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена

Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие.