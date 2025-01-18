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Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: Соцсети

«Экспертиза проведена», — сказал собеседник агентства.

Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.

Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие.