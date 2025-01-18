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В Татарстане потеплеет до 0 градусов, но возможны небольшие осадки

В субботу, 18 января, в Татарстане ожидается небольшой и мокрый снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, эти осадки пройдут в республике днем местами.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 75% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: ИА Татар-информ

Также утром в отдельных районах возможен туман и местами слабый гололед.

Ветер в этот день прогнозируется южный, юго-западный со скоростью 3−8 м/с, днем местами порывами до 11 м/с.

По данным синоптиков, днем в Татарстане потеплеет до 0..-5 градусов.