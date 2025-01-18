В Татарстане потеплеет до 0 градусов, но возможны небольшие осадки

Также утром в отдельных районах возможен туман и местами слабый гололед.
Ветер в этот день прогнозируется южный, юго-западный со скоростью 3−8 м/с, днем местами порывами до 11 м/с.
По данным синоптиков, днем в Татарстане потеплеет до 0..-5 градусов.
В субботу, 18 января, в Татарстане ожидается небольшой и мокрый снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, эти осадки пройдут в республике днем местами.
Также утром в отдельных районах возможен туман и местами слабый гололед.
Ветер в этот день прогнозируется южный, юго-западный со скоростью 3−8 м/с, днем местами порывами до 11 м/с.
По данным синоптиков, днем в Татарстане потеплеет до 0..-5 градусов.