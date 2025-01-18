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Сегодня в Башкирии состоятся мясные ярмарки

Сегодня в большинстве городов и районов Башкирии состоятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

Источник: Башинформ

Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральную, свежую продукцию местного производства. За три дня, с 17 по 19 января, будет организовано более 40 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут 18 и 19 января. В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров, 20, а также на площади перед Дворцом спорта, сообщал Башинформ.

торговля