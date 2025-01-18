В Казани по маршруту Мирный — Динамо будут курсировать бесплатные автобусы

Согласно опубликованному расписанию, один из автобусов будет следовать по маршруту от Цветочного магазина «Букет столицы» остановка школы № 129 (п. Мирный, перекресток ул. Рощинской и Ново-Давликеевской) до спортивного центра «Динамо», а затем в обратном направлении. Интервал движения составит 15 минут.
Также бесплатный автобус будет курсировать от остановки «Березовая роща» (п. Мирный) до спортцентра «Динамо» и затем в обратном направлении. Интервал движения — 30 минут.
Напомним, что сегодня в казанском поселке Мирный пройдет спринт классическим стилем в рамках Пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам.
фото: организаторы Кубка России по лыжным гонкам.