В Казани по маршруту Мирный — Динамо будут курсировать бесплатные автобусы

Согласно опубликованному расписанию, один из автобусов будет следовать по маршруту от Цветочного магазина «Букет столицы» остановка школы № 129 (п. Мирный, перекресток ул. Рощинской и Ново-Давликеевской) до спортивного центра «Динамо», а затем в обратном направлении. Интервал движения составит 15 минут.