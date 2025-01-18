На выходных в Башкирии ожидаются снегопады и холода до −16°

В Башкирии в наступившие выходные ожидаются осадки и сильное похолодание. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 18 января, в некоторых районах республики пройдут небольшие снегопады, днем образуется гололед. Будет южный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит −7,-12°.
Завтра, 19 января, вновь ожидаются небольшие снегопады, в северных районах — умеренные. Местами снова образуется гололед. Ветер будет юго-западный умеренный. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −6,-11°, при прояснениях — до −16°, днем потеплеет до −1,-6°.
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