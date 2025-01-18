Закончились Святки: православные отмечают Крещенский сочельник

Именно 18 января в храмах совершается первое в году великое водоосвящение, второе великое водоосвящение проводится непосредственно в сам праздник Крещения Господня — 19 января.
Священнослужители отмечают, что вода, которую освятили в Крещенский сочельник (18 января), в сам день Крещения или Богоявления, считается «агиасмой» — так по-гречески называется великая святыня.
Первый чин великого водосвятия 18 января священники проводят во время утренней службы.
Как и в Сочельник перед Рождеством, накануне Крещения верующие должны держать строгий пост — до того времени, когда примерно в 18:00 в храмах пропоют праздничный крещенский тропарь. После церковной службы верующие приходят домой и едят сочиво — кашу из риса с сухофруктами, в которую добавляют мед.
Также в православных храмах вечером 18 января совершается всенощное бдение.
В народе канун праздника Богоявления или Крещенский сочельник связан с многими приметами, традициями и суевериями. Люди загадывали желания, боялись делать грязную работу, а также шить, ткать, одалживать деньги.
Кроме этого, по дню 18 января определяли, какая будет погода на Масленицу. Также смотрели, если в Сочельник снег и метель, то будет хороший урожай. А если снега на Сочельник не было, то считалось, что будет плохой урожай по осени.
Также существовало убеждение, что в эти дни должны стоять сильные морозы, их принято называть крещенскими.