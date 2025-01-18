Крещение-2025 в Новосибирске 2025: адреса и режим работы купелей

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области уже начали активную подготовку мест для ритуального погружения в воду. Они заранее выбирают локации, инспектируют водоемы, где будут обустроены безопасные иордани.
1. Пляж «Бумеранг» на Обском море в Советском районе Новосибирска.
Прорубь и парковка будет открыта в течение суток с 00:00 до 24:00.
2. Озеро «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе Новосибирска.
3. Микрорайон «Затон» в Ленинском районе Новосибирска.
Купель будет открыта с 00:00 до 24:00 напротив дома № 97 по Заобской улице.
4. Озеро Спартак в Калининском районе Новосибирска.
По многолетним наблюдениям спасателей, именно здесь выстраиваются самые большие очереди из желающих окунуться.
5. Микрорайон «Европейский берег» в Октябрьском районе Новосибирска.
В планах организаторов — бесплатное прогревание в кедровой бане-бочке.
6. Купель в районе ЖК «Венеция» Ленинский район Новосибирска.
Точный адрес улица Ясный берег, 3, часы работы 19 января с 9:00 до 18:00.
Напомним, что в районе полуночи 19 января рядом с купелями совершается крестный ход. По заверениям священнослужителей Новосибирской епархии Русской православной церкви, не станет исключением и 2025 год.
А вот синоптики Западного-Сибирского гидрометцентра обещают довольно теплую и совсем не крещенскую погоду: днём от 6 до 13, а ночью от 15 до 20 градусов со знаком минус, при западном слабом ветер нем более 4 м/с.
Ранее «Сиб.фм» публиковал карту купелей на Крещение-2025.