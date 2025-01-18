В Крещенский сочельник температура воздуха местами опустится до −12°

В Крещенский сочельник, 18 января, будет холоднее, чем в предыдущие дни, но привычных морозов не ожидается.
По данным Башгидромета, днем температура воздуха составит −7,-12°. Местами небольшой снег, днем гололед. Ветер южный умеренный.
В Уфе, как сообщает Gismeteo, чуть холоднее — до −14°. К ночи, когда начнутся традиционные крещенские купания, столбик термометра покажет −9°.
На праздник Крещения, 19 января, по республике ожидается небольшой снег, днем по северу до умеренного, местами гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура днем −1,-6°.