18 января — День прорыва блокады Ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда явился переломным моментом в битве за город на Неве. С завершением операции «Искра» инициатива ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к советским войскам.
В ходе операции «Искра» разгрому подверглись семь дивизий противника. Его потери составили свыше 13 тысяч человек, а вместе с ранеными и пропавшими без вести — почти 30 тысяч.
«Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!».
За проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тысяч воинов Ленинградского, Волховского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота.
25 человек удостоены звания Героя Советского Союза.