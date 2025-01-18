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18 января — День прорыва блокады Ленинграда

АСТАНА, 18 янв— Sputnik. 18 января 1943 года в результате операции «Искра» советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда.

Источник: Sputnik.kz

Прорыв блокады Ленинграда явился переломным моментом в битве за город на Неве. С завершением операции «Искра» инициатива ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к советским войскам.

В ходе операции «Искра» разгрому подверглись семь дивизий противника. Его потери составили свыше 13 тысяч человек, а вместе с ранеными и пропавшими без вести — почти 30 тысяч.

«Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!».

вспоминал тогда маршал Жуков.

За проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тысяч воинов Ленинградского, Волховского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота.

25 человек удостоены звания Героя Советского Союза.