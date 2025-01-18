В поселке Северка появится газопровод

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Протяженность будущего газопровода составит порядка 1,5 километра.
Согласно схемам межевания новый газопровод будет пролегать через переулок Набережный, а также через улицы Набережная, 1-й Заводская, 2-й Заводская, Горняков, Мира и Лесная. Далее — по лесному массиву через улицу Стрелочников до Московского тракта.
Проект предполагает строительство подземного газопровода высокого давления, который будет снабжен газорегуляторным пунктом. Общая площадь фигурирующей в проекте территории — 25,2 гектара.
Как ранее сообщалось, в Свердловской области в течение 2024 года в рамках догазификации к газоснабжению было подключено 30,8 тысячи индивидуальных жилых домов.
Всего свердловчане подали 108 тысяч заявок на перевод домов на газ. Заключено 77 тысяч договоров. Газовые сети подведены к 52 тысячам земельных участков.