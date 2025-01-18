В поселке Северка появится газопровод

Согласно схемам межевания новый газопровод будет пролегать через переулок Набережный, а также через улицы Набережная, 1-й Заводская, 2-й Заводская, Горняков, Мира и Лесная. Далее — по лесному массиву через улицу Стрелочников до Московского тракта.