Специальный вагон убирает снег с трамвайных путей в Иркутске

В Иркутске для быстрой уборки снега с трамвайный путей создали новый вид спецтехники. Как стало известно КП-Иркутск, конструкция состоит из специального вагона и автомобильного отвала.
По сути это грейдер на основе трамвая. Отвал смонтировали впереди, он поднимается и опускается в режиме ручного управления. Техника такая же, как при очистке автодорог, единственное отличие — он ограничен высотой рельсов.
Специальный вагон выпустили довольно давно, еще в середине 1980 годов. Все это время следили за его техническим состоянием, поэтому сейчас он как новенький, осталось только освежить краску.
Напомним, это не единственная техника, которая работает на улицах города. Пути также чистят с помощью вихревого снегоочистителя, но использовать его можно лишь ночью. Связано это с тем, что из-под щеток вылетают камни и другие предметы, которые случайно могут попасть в людей или мимо проезжающие машины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что крещенские купания отменили в Байкальске из-за отсутствия льда, однако желающие могут набрать святой воды.