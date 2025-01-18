Специальный вагон убирает снег с трамвайных путей в Иркутске

Напомним, это не единственная техника, которая работает на улицах города. Пути также чистят с помощью вихревого снегоочистителя, но использовать его можно лишь ночью. Связано это с тем, что из-под щеток вылетают камни и другие предметы, которые случайно могут попасть в людей или мимо проезжающие машины.