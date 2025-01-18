Омские синоптики прогнозируют слабый снег и переменную облачность 18 января

Сегодня в Омской области будет морозно и местами облачно. Столбик термометра покажет максимум −9 градусов. О том, какая будет погода в Омске 18 января 2025, а также в области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Днем воздух прогреется до −9…-14 градусов. Местами по области ожидается слабый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 6−11 м/с.
Ранее мы сообщали, что в Омской области на Крещение обустроили купели в 18 районах и Омске. Причем в областном центре для окунания будут доступны только две искуственные.