«Он был светлым»: в СВО погиб молодожен из Башкирии

Во время проведения специальной военной операции погиб уроженец Башкирии. Трагические новости сообщили в администрации Белорецка. По предоставленным данным, речь идет о Буранбае Язданове.
О Буранбае вспоминают, как о лучезарном светлом человеке. В окружении рассказывают, что он совсем недавно создал семью.
— Тяжело вдвойне, когда уходят твои ученики. Этого не должно было случиться. Он был светлым, лучезарным человечком, когда пришел в пятый класс и сел за первую парту, — поделилась воспоминаниями его учитель.
Прощание с погибшим состоится сегодня, в 11:30 в деревне Манышта. Начало траурного митинга запланировано на 12:00.
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