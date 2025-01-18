Россиянина отправили в колонию за педофилию, несмотря на признания падчерицы в оговоре

«Дела против половой неприкосновенности всегда резонансные, но об этом нужно говорить, потому что порой доходит до истерии и охоты на ведьм, — считает правозащитница Оксана Асауленко. — Адвокаты и родственники уже составляют памятки для мужчин, как не попасть в такую ситуацию — советуют на всякий случай не заходить с детьми в лифт, а если ребенок стоит на улице, плачет — безопаснее пройти мимо. До какого мы доходим маразма?».