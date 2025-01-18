Власти Новосибирска планируют установить круглосуточную охрану на кладбище Хилка

Из-за фур-беспредельщиков на Клещихинском кладбище в обозримом будущем установят круглосуточную охрану. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Напомним, после установки трех рамок-ограничителей на улице Малыгина большегрузы стали проезжать на территорию дисбата через проем в заборе (убрали профнастил и срезали газовые трубы) и по кладбищу, где нет не только постоянной охраны и видеокамер, но и замков на воротах.
Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в ответ на возмущения местных жителей сообщил, что рассматривает возможность выделения дополнительного финансирования для установки постов охраны на кладбище. Но конкретные сроки не назвали.
«МКУ “Ритуальные услуги”, в ведении которого находится содержание общественных кладбищ, принимает возможные меры по недопущению проезда большегрузных транспортных средств на территорию Клещихинского кладбища».
Общественники же настаивают на срочных мерах. Одно из них касается ворот кладбища: «В 17 часов на замок ворота закрывайте, а утром открывайте. Тогда даже шлагбаумы со стороны Малыгина можно не контролировать».
Также активисты предлагают установить здесь камеры видеонаблюдения и регулярно патрулировать территории. Люди подчеркивают, что такая ситуация недопустима на погосте.