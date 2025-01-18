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Власти Новосибирска планируют установить круглосуточную охрану на кладбище Хилка

Большегрузы проезжают на территорию дисбата по Клещихинскому кладбищу.

Из-за фур-беспредельщиков на Клещихинском кладбище в обозримом будущем установят круглосуточную охрану. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, после установки трех рамок-ограничителей на улице Малыгина большегрузы стали проезжать на территорию дисбата через проем в заборе (убрали профнастил и срезали газовые трубы) и по кладбищу, где нет не только постоянной охраны и видеокамер, но и замков на воротах.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в ответ на возмущения местных жителей сообщил, что рассматривает возможность выделения дополнительного финансирования для установки постов охраны на кладбище. Но конкретные сроки не назвали.

«МКУ “Ритуальные услуги”, в ведении которого находится содержание общественных кладбищ, принимает возможные меры по недопущению проезда большегрузных транспортных средств на территорию Клещихинского кладбища».

говорится в ответе чиновников

Общественники же настаивают на срочных мерах. Одно из них касается ворот кладбища: «В 17 часов на замок ворота закрывайте, а утром открывайте. Тогда даже шлагбаумы со стороны Малыгина можно не контролировать».

Также активисты предлагают установить здесь камеры видеонаблюдения и регулярно патрулировать территории. Люди подчеркивают, что такая ситуация недопустима на погосте.