Власти Новосибирска планируют установить круглосуточную охрану на кладбище Хилка

Напомним, после установки трех рамок-ограничителей на улице Малыгина большегрузы стали проезжать на территорию дисбата через проем в заборе (убрали профнастил и срезали газовые трубы) и по кладбищу, где нет не только постоянной охраны и видеокамер, но и замков на воротах.