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Водители стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области в 2024

О поисках менеджеров по продажам разместили более десяти тысяч вакансий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аналитики hh.ru рассказали КП-Иркутск о 15 наиболее востребованных специалистах в Иркутской области в 2024 году.

Так на первом месте расположились водители — работодатели выложили 17 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (10,6 тысячи вакансий).

Чуть менее востребованными оказались продавцы-консультанты, кассиры (10,5 тысячи), а также машинисты (8,4 тысячи) и разнорабочие (6,4 тысячи). На шестом месте в топе находятся повара, пекари и кондитеры (5,2 тысячи), а на седьмом — бухгалтера (4,4 тысячи).

О поисках врачей разместили 3,8 тысячи вакансий, об электромонтажниках — 3,7 тысячи. Десятку замыкает кладовщик (3,6 тыс.), затем идут сварщики (3,3 тыс.) и специалисты контактного центра (3,1 тыс.).

В последней тройке можно увидеть такие профессии как уборщик (3 тысячи), администратор (2,8 тысячи) и инженер-сметчик (2,8 тысячи).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что профессия тальмана стала самой редкой и высокооплачиваемой в Иркутской области.