Водители стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области в 2024

Чуть менее востребованными оказались продавцы-консультанты, кассиры (10,5 тысячи), а также машинисты (8,4 тысячи) и разнорабочие (6,4 тысячи). На шестом месте в топе находятся повара, пекари и кондитеры (5,2 тысячи), а на седьмом — бухгалтера (4,4 тысячи).