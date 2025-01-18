В субботу в Ростове будет до +3, мокрый снег и гололедица

Тем временем в Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. А местами на дорогах осядет туман и образуется гололедица, есть вероятность, что мокрый снег будет налипать на провода и деревья.