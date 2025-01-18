В субботу в Ростове будет до +3, мокрый снег и гололедица

В субботу, 18 января, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщают синоптики донского гидрометцентра.
— Утром в Ростове могут пройти небольшой мокрый снег и дождь, а днем обойдется преимущественно без осадков. Также утром на дороге возможна гололедица. Ветер западного и северо-западного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха утром составит +1, а днем до +3 градусов, — прокомментировали синоптики прогноз.
Тем временем в Ростовской области также будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. А местами на дорогах осядет туман и образуется гололедица, есть вероятность, что мокрый снег будет налипать на провода и деревья.
— Западный и северо-западный ветер разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов в зависимости от района.