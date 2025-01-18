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Вводить туристический налог в Нижнем Новгороде не планируется

В 2025 году в Нижнем Новгороде не будут вводить туристический налог.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно региональной политике, с 2025 года туристический сбор начнет действовать в трех муниципальных округах Нижегородской области — Городецком, Балахнинском и Кстовском. Как ранее поясняли в министерстве туризма региона, решение о введении налога остается за муниципалитетами, а собранные средства направят на развитие территорий. Несмотря на это, власти Нижнего Новгорода пока не рассматривают возможность введения такого сбора.

«На 2025 год внедрение туристического налога в Нижнем Новгороде не запланировано», — подчеркнули в муниципалитете.

Ранее нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях.

туризм и отдых
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