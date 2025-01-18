Вводить туристический налог в Нижнем Новгороде не планируется

Согласно региональной политике, с 2025 года туристический сбор начнет действовать в трех муниципальных округах Нижегородской области — Городецком, Балахнинском и Кстовском. Как ранее поясняли в министерстве туризма региона, решение о введении налога остается за муниципалитетами, а собранные средства направят на развитие территорий. Несмотря на это, власти Нижнего Новгорода пока не рассматривают возможность введения такого сбора.