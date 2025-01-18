Два дома по программе реновации построили на северо-западе Москвы

«В новостройке на улице Демьяна Бедного обустроено 345 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир в доме — более 20 тысяч квадратных метров. А на Авиационной улице — 182 квартиры, суммарная площадь которых свыше 10 тысяч квадратных метров. В их числе три для маломобильных жильцов. В каждом комплексе уже оборудованы помещения для консьержей и колясочные. Первые этажи спроектированы нежилыми, там откроются объекты социально-бытового назначения. Новостройки возвели в сложившихся районах с доступной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станции метро, в том числе Большой кольцевой линии, и Московского центрального кольца, а также школы, детские сады, магазины и кафе», — отметил Владислав Овчинский.