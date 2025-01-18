Два дома по программе реновации построили на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы, в районах Хорошево-Мневники и Щукино, построили два дома по программе реновации. Их возвели по адресам: Авиационная улица, дом 61/2 и улица Демьяна Бедного, дом 17. Общая площадь зданий — почти 58 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«В новостройке на улице Демьяна Бедного обустроено 345 квартир, шесть из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир в доме — более 20 тысяч квадратных метров. А на Авиационной улице — 182 квартиры, суммарная площадь которых свыше 10 тысяч квадратных метров. В их числе три для маломобильных жильцов. В каждом комплексе уже оборудованы помещения для консьержей и колясочные. Первые этажи спроектированы нежилыми, там откроются объекты социально-бытового назначения. Новостройки возвели в сложившихся районах с доступной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станции метро, в том числе Большой кольцевой линии, и Московского центрального кольца, а также школы, детские сады, магазины и кафе», — отметил Владислав Овчинский.
Придомовые территории также благоустроили: для удобства жителей смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения, оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным покрытием и зоны отдыха.
«На всех этапах возведения двух домов по программе реновации проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. Суммарно на объектах состоялось 24 выездные проверки. В результате итоговых надзорных мероприятий были оформлены заключения о соответствии зданий утвержденной проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое: с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.