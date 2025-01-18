Новая премия для ученых учреждена в Татарстане

К соискателям выдвигается ряд требований. В частности, они должны быть гражданами РФ, результаты их исследований за пять лет должны открывать новые горизонты научного знания и иметь значительный потенциал дальнейшего применения, а также быть опубликованы в реферируемых журналах. Кроме того, исследования и их результаты не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну.