В Волгограде построят самое высокое в России колесо обозрения

Директор ЦПКиО Андрей Еркин поделился планами развития парка на ближайшие годы. Так, в 2025-м году стартует строительство самого высокого вантового колеса обозрения в стране, его высота достигнет 120 метров, что в 2,5 раза больше существующего.
Вантовая структура будет обеспечивать дополнительную безопасность, равномерно распределяя нагрузку, а легкие конструкции сделают колесо почти прозрачным. Отдыхающим будет казаться, будто 68 кабинок парят в воздухе.
Кроме того, планируется, что в течение ближайших трех лет в ЦПКиО появятся комплекс светомузыкальных фонтанов, водный комплекс, фуд-молл и монорельс на высоте 5 метров.