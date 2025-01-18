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В Волгограде построят самое высокое в России колесо обозрения

Также в ЦПКиО появятся светомузыкальные фонтаны, водный комплекс и монорельсовая система.

Директор ЦПКиО Андрей Еркин поделился планами развития парка на ближайшие годы. Так, в 2025-м году стартует строительство самого высокого вантового колеса обозрения в стране, его высота достигнет 120 метров, что в 2,5 раза больше существующего.

Вантовая структура будет обеспечивать дополнительную безопасность, равномерно распределяя нагрузку, а легкие конструкции сделают колесо почти прозрачным. Отдыхающим будет казаться, будто 68 кабинок парят в воздухе.

Кроме того, планируется, что в течение ближайших трех лет в ЦПКиО появятся комплекс светомузыкальных фонтанов, водный комплекс, фуд-молл и монорельс на высоте 5 метров.

архитектура